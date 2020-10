Einzelhandel : Woolworth zieht in dieser Woche um

Am neuen Standort kündigt Woolworth den Umzug an. Foto: Rainer Neubert

Trier Bewegung im Einzelahndel von Trier. Das Kaufhaus Woolworth zieht von einem aktuellen Standort in der Brotstraße rund 200 Meter weiter in Richtung Hauptmarkt (). Wie das Unternehmen nun mitgeteilt hat, wird das neue Kaufhaus im Gebäude Brotstraße 53 am Freitag, 16. Oktober, eröffnen.

