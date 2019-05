Workshop : Workshop Achtsamkeit bei der Arbeit im Deutschen Hof Trier

Trier Achtsamkeit gilt in einigen Unternehmen als eine Möglichkeit, Mitarbeitende und Führungskräfte zu ermächtigen, anders mit den Belastungen des „alltäglichen Wahnsinns“ moderner Arbeitsbedingungen umzugehen.

Es geht darum, Stress zu bewältigen und so gelassener, entspannter und zufriedener arbeiten zu können. Ralf Braun wird am Donnerstag, 23. Mai, 12.30 bis 14 Uhr, im Hotel Deutscher Hof Trier, im Rahmen der Lunch Lecture in die Idee und die Praxis der Achtsamkeit einführen. Anmeldung bis 22. Mai unter themenschwerpunkt-arbeit@bistum-trier.de oder Telefon 0651/993727-10.