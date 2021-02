Fortbildung : Workshop für Künstler zur Absicherung

Trier (red) Die Workshopreihe „CrossLearning“ startet neu. Das Format für Kultur- und Kreativschaffende wurde 2017 erfolgreich von der Wirtschaftsförderung der Stadt Trier initiiert und wird in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur fortgesetzt.

Die Reihe leistet Unterstützung für Kultur- und Kreativschaffende – in der Corona-Krise, aber auch darüber hinaus. Die städtischen Ämter für Kultur und Wirtschaftsförderung bieten in regelmäßigen Workshops einen zielgerichteten und passgenauen Wissenstransfer zu aktuellen und relevanten Themen aus Finanzen, Recht und Marketing für den Kultur- und Kreativsektor an. Im Fokus steht dabei auch die Vernetzung der kreativen Milieus der Stadt.