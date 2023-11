Ein Hauch von Orient in der Trierer HWK Der neue Betreiber der HWK-Kantine ist in der Gastro-Szene kein Unbekannter

Trier · Erst die Wunderlampe, dann das Wunderlämpchen, jetzt die Kantine der Handwerkskammer: Wie ein syrischer Flüchtling sich in der Trierer Gastro-Szene behauptet und was in der neuen Kantine angeboten wird.

08.11.2023 , 15:32 Uhr

Mustafa Ghasheem ist Geschäftsführer der Restaurants Die Wunderlampe und Das Wunderlämpchen. Nun übernimmt er ebenfalls die Mensa der Handwerkskammer Trier und will dieser mit seinen Gerichten ein orientalisches Flair geben. Foto: Leon Scheid

Von Leon Scheid

Warum er zusätzlich zu seinen beiden Restaurants die Mensa der Handwerkskammer Trier übernommen hat? „Ich mag eben neue Herausforderungen“, sagt Mustafa Ghasheem. Mit den orientalischen Restaurants Die Wunderlampe und Das Wunderlämpchen hat er sich bereits in der Trierer Gastronomie einen Namen gemacht. Die Wunderlampe ist ein klassisches Restaurant, Das Wunderlämpchen hingegen eher auf Essen zum Mitnehmen ausgelegt. Nun kommt mit der Kantine noch einmal ein völlig neues Konzept hinzu. Dass er die Kantine übernommen hat, hat für Ghasheem einen persönlichen Hintergrund.