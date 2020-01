Spende : Wunschbaumaktion der Caritas lässt nicht nur Kinderaugen strahlen

Trier Der Caritasverband Trier hat in der Adventszeit die Spendenaktion „Wunschbaum“ organisiert. Im Rahmen dieser Aktion wurden in der Adventszeit in verschiedenen Trierer Pfarrkirchen „Wunschbäume“ aufgestellt und mit Sternen dekoriert. Auf jedem Stern wurden die Wünsche bedürftiger Menschen formuliert. Wer spendete, trug dazu bei, diese Wünsche zu erfüllen.

Arbeitslosigkeit, ungesicherte Wohnverhältnisse, familiäre Krisen und Krankheit sind nur einige Beispiele dafür, warum Menschen am Existenzminimum leben und von Armut betroffen sind. Immer mehr Menschen können sich eine tägliche warme Mahlzeit nicht mehr leisten und sparen nicht selten beim Essen.

Ein zu geringes Einkommen oder das Angewiesen sein auf den Bezug von Sozialleistungen stellen laut Caritas auch psychisch eine große Belastung dar. Die Allgemeine Sozialberatung des Caritasverbands Trier kümmert sich um die Ratsuchenden und versucht, unterstützend für diese Menschen da zu sein.

Mit der Spendenaktion „Wunschbaum“, die der Caritasverband Trier jedes Jahr in der Adventszeit durchführt, sei es möglich, in diesen Fällen schnell und unbürokratisch zu helfen.

Dank der enormen Spendenbereitschaft wurden in diesem Jahr 17 883 Euro für bedürftige Menschen gesammelt. Insgesamt wurden 58 Familien (hiervon 123 Kinder) und 51 Einzelpersonen, die in der Beratungsstelle der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe des Caritasverbandes betreut werden, durch die Aktion unterstützt. Die meisten von ihnen lebten am Existenzminimum und seien in besonderer Weise von Armut betroffen. Noch rechtzeitig vor dem Heiligen Abend wurden im Haus der Beratung des Caritasverbands Trier Gutscheine für Lebensmittel und Kleidung sowie Spielsachen für die Kinder verteilt. Auch Gutscheine für Busfahrkarten und von Apotheken wurden verschenkt.