Konzert : Wunschbrunnenhof mit den Survivors

Trier Ob altbekannte Klassiker oder aktuelle Radiohits: Mit einem bunten Musik-Mix bringt die Coverband Survivors aus Trier den Rock am Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr, in das historische Ambiente des Brunnenhofs in Trier. neben der Porta Nigra. Karten gibt es für 5 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996.