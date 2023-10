Großprojekt noch lange nicht gesichert Geplante XXXLutz-Ansiedlung: Was noch alles vor der Eröffnung geregelt werden muss

Das Unternehmen XXXLutz ist auf Expansionskurs. Ende Mai wurde ein Einrichtungshaus in Ludwigsburg (Foto) eröffnet, Mitte September eins in Landshut. Auch in Trier will sich das Unternehmen ansiedeln. Bis es so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen.

Foto: picture alliance/dpa/XXXLutz Deutschland/XXXLutz Deutschland