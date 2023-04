Sonnengruß, Hund und Baum Hilfe zur Traumabewältigung: Wie Yoga ukrainischen Flüchtlingen hilft

Trier · Marion Neises ist Gründerin und Leiterin einer weltweit tätigen Gesundheits-Akademie und bildet unter anderem Yogalehrer aus. In einem neuen Charity-Projekt bietet sie an 60 Standorten kostenlose Ausbildungsplätze für ukrainische Kriegsflüchtlinge an, unter anderem in Trier. Wie die Idee zustande kam.

20.04.2023, 08:10 Uhr

Rücken an Rücken, stark für die Ukraine. Natalia Yegorova (rechts) unterstützt als ehemalige WAY-Yoga-Absolventin das "Yoga for Ukraine"-Projekt von Charity-Initiatorin Marion Neises (links). Foto: Mark Dansel

Von Julian Terres

Ukrainer und Ukrainerinnen in schweren Zeiten stark machen – das möchte Marion Neises mit ihrem Charity-Projekt „Yoga for Ukraine“ erreichen. Die Gründerin der „WAY Europäische Akademien“ stellt insgesamt 500 kostenlose Ausbildungsplätze für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung. Insgesamt vier Ausbildungsplätze werden in Trier angeboten, von denen zwei für Ukraine-Flüchtlinge sind. Die anderen beiden Plätze stehen einheimischen Lehrern zur Verfügung, im Rahmen des Projektes „Yoga macht Schule“. Dies ist ein seit acht Jahren laufendes Charity-Projekt der Akademie.