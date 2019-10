Kurse : Yoga für Krebserkrankte in Trier

Yoga für Krebserkrankte in Trier

Trier Krebs ist eine starke physische und psychische Belastung für jeden Betroffenen. Auf viele Menschen hat Yoga eine beruhigende, ausgleichende Wirkung. Müdigkeit und Erschöpfung können reduziert und den Folgeerscheinungen von Stress entgegengewirkt werden.

Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz bietet ab Montag, 7. Oktober, jeweils von 17 bis 18 Uhr einen Kurs im Beratungszentrum Trier, Brotstraße 53, an. Die Teilnahmekosten betragen 80 Euro (für Mitglieder der Krebsgesellschaft 70 Euro). Eine verbindliche Anmeldung unter der Rufnummer 0651/40551 oder per E-Mail an trier@krebsgesellschaft-rlp.de ist erforderlich.