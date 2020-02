Gesundheit : Yogakurs der Krebsgesellschaft Trier

Trier Die Krebsgesellschaft in Trier bietet ab Dienstag, 3. März, einen neuen Kurs „Yoga & Krebs“ an.

Der Kurs richtet sich an alle, die von einer Krebserkrankung betroffen sind oder waren. Die Kursleiterin, zertifizierte Yogalehrerin Birgit Leiendecker (yoga 4 cancer), hat ihr Programm auf die besondere Situation der Betroffenen abgestimmt.

Eine Teilnahme ist ohne Vorkenntnisse möglich und unabhängig davon, in welcher Behandlungsphase sich die Betroffenen befinden. Alles, was man zum Mitmachen braucht, sind bequeme Kleidung, Wollsocken und eine Decke.

Der Kurs beginnt am 3. März und findet insgesamt fünf Mal jeweils dienstags von 18 bis 19 Uhr im Informations- und Beratungszentrum Trier der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Brotstraße 53, statt. Die Teilnahmekosten betragen 50 Euro (für Mitglieder 45 Euro). Eine verbindliche Anmeldung unter der Rufnummer 0651/40551 oder per E-Mail an trier@krebsgesellschaft-rlp.de ist erforderlich.