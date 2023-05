Spezialistin aus Schweich Diese Frau knüpft Körbe für Heißluftballone, hebt aber nie ab

Mit einem leichten Knarzen erhebt sich der Heißluftballon in die Luft. Schnell steigt er gen Himmel. Menschen, Tiere und Häuser verschwimmen im Nu zu winzigen Punkten. Wer in luftiger Höhe in einem Ballonkorb steht, nimmt die Welt in wenigen Augenblicken aus einer anderen Perspektive wahr. Alltägliches verschwindet und macht Platz für das Wesentliche: Die Aussicht nach oben und nach unten.