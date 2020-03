Konzert : Traditionelle Folkmusik in der Tufa Trier

Traditionelle Folkmusik in der Tufa Trier

Trier (red) Kaum anderswo ist traditionelle Folkmusik so tief verankert wie in Schottland. Auch die junge Generation liebt den Gesang alter Balladen und das Spiel auf Fiddle, Pipe oder Harfe. Mit der Young-Scots-Trad-Awards-Winner-Tour kommen einige dieser Musiker wieder nach Deutschland.

Im Konzert am Dienstag, 10. März, 20 Uhr, in der Tuchfabrik in Trier zeigen Benedict Morris (Geige), Hannah Rarity (Gesang), Ross Miller (Dudelsack) und Luc McNally (Gitarre) ihr Können. Karten: 17 Euro, TV-Tickethotline 0651/7199-996.