Statistik : Corona: 45 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis – Zwei weitere Todesfälle

Corona: 45 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis – Zwei weitere Todesfälle

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Mittwoch 45 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – 19 aus dem Landkreis und 26 aus der Stadt Trier. Ebenfalls am Mittwoch wurde dem Gesundheitsamt der Tod zweier Patienten aus dem Landkreis gemeldet, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind – eine über 80-jährige Frau und ein Mann im Alter von Mitte 50. Damit sind bisher insgesamt 116 Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Trier-Saarburg verstorben, nunmehr 90 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 26 aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten beträgt nunmehr 5966 (2243 in der Stadt Trier und 3723 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums auch am Mittwoch in der Stadt Trier bei 87,0 sowie im Landkreis bei 79,0 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Durch Nachmeldungen können die Inzidenzwerte des Landes geringfügig von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen.