Corona-Pandemie : Zahl der infizierten Schüler steigt weiter- Lehrer und Eltern fordern wieder mehr Tests

Lehrer und Eltern fordern wieder mehr Tests. Foto: dpa Foto: dpa/Nicolas Armer

Trier Die Zahl der mit Corona infizierten Schüler in Rheinland-Pfalz steigt weiter an. Am Freitag waren über 2600 Kinder und Jugendlichen positiv getestet. Auch in der Region steigt die Zahl der Neuinfektionen bei Schülern an.

2671 positiv auf das Corona-Virus getestete Schüler wurden am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz registriert. Damit lag die Zahl so hoch wie noch nie, seit erfasst wird, wie viele Schüler sich täglich infizieren.

Auch in der Region ist die Zahl der Neuinfektionen bei Schülern deutlich gestiegen. 235 Fälle wurden am Freitag gemeldet. Insgesamt 1656 Schüler in den vier Landkreisen und der Stadt Trier befanden sich in Qaurantäne. In Rheinland-Pfalz gibt es rund 515.000 Schüler, in der Region fast 75.000.

Wegen der steigenden Zahl der Fälle werden die Rufe immer lauter, wieder mehr Corona-Tests in den Schulen durchzuführen. Seit vergangener Woche brauchen sich (ungeimpfte) Schüler nur noch einmal pro Woche zu testen. Davor waren zwei Tests erforderlich.

Landeselternbeirat fordert mehrfache Testungen pro Woche

Auch Landeselternsprecher Reiner Schladweiler fordert mittlerweile wieder mehr Tests in den Schulen. Kürzlich sagte er unserer Redaktion, dass es trotz steigender Corona-Zahlen gerechtfertigt sei, Schüler nur einmal pro Woche zu testen. Er begründete das damit, dass im Fall einer Corona-Infektion eines Schülers dessen Mitschüler täglich getestet werden.

Nun fordert der Landeselternbeirat, „schnellstmöglich die Wiedereinführung der mehrfachen Testungen aller Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen sowie aller am Lebensraum Schule beteiligten Personen“. Auch alle geimpften und genesenen Personen in Schulen sollten getestet werden. Die Elternvertretung spricht sich für kostenlose Testungen mindestens zweimal, „besser noch dreimal“ pro Woche aus. „Es kann aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Pandemie und zum Schutz der Gesundheit und der Bildung unserer Kinder keine Alternative geben“, heißt es in der Mitteilung des Landeselternbeirats. Dieser empfiehlt auch das freiwillige Tragen von Masken während des Unterrichtes, unabhängig ob diese je nach Corona-Warnstufe angeordnet werde.

Philologenverband fordert Einsatz von PCR-Tests an Schulen

Auch die Zahl der positiv getesteten Lehrer ist weiter gestiegen. Am Freitag galten landesweit 227 Lehrkräfte als infiziert, in der Region waren es 18. Der Philologenverband warnt vor einer zunehmenden Zahl an Impfdurchbrüchen bei Lehrern. Statt weiter auf Schnelltests an den Schulen zu setzen, fordert der Verband den Einsatz von PCR-Tests. Die Selbsttests spielten „eine eher unrühmliche Rolle“, sie zeigten die Erkrankung nicht zuverlässig an, warnt Verbandsvorsitzende Cornelia Schwartz. „Wenn man es mit dem Testen ernst meinte, hätte man schon längst auf PCR-Tests umsteigen müssen.“ Auch die Geimpften und Genesenen müssten getestet werden.