Corona-Statistik : 39 Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt Trier

Trier-Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Montag, 3. Januar, 39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 24 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 15 aus der Stadt Trier. Somit beträgt die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten 12.905 (5.016 in der Stadt Trier und 7.889 im Landkreis Trier-Saarburg).

Infolge der Feiertage ist jedoch weiterhin mit Nachmeldungen von Testergebnissen zu rechnen. Die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle steigt auf 122 an, elf Fälle sind bislang bestätigt worden. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) gab den Wert der landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz am Montag mit 2,42 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen wurde vom LUA am Montag wie folgt angegeben: Stadt Trier 157,2; Landkreis Trier-Saarburg 112,9.