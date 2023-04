Jeder dritte Trierer ist konfessionslos In der Bischofstadt sind die Katholiken nun in der Minderheit

Heiligabend, 18 Uhr. Normalerweise ist die Pfarrkirche St. Maternus in Trier-Heiligkreuz dann mehr als nur gut besetzt. Zusätzliche Bänke und Stühle stehen bereit, damit kein Messbesucher die komplette Messe stehend verbringen muss. Bei der bisher jüngsten Christmette hätten die zusätzlichen Sitzgelegenheiten im Stuhllager bleiben können. Denn bei der ersten Mette ohne Coronabeschränkungen blieben viele Sitze frei. Nicht nur in St. Maternus in Trier. Auch in anderen Kirchen bleiben die Bänke leer.