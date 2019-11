Aktion im Simeonstift : #TriererKarneval geht um die Welt

Trier Zehn Blogger treffen sich zum Instawalk im Städtischen Museum Simeonstift. Ihr Ziel: Besucher ins Haus zur aktuellen Ausstellung zu locken.

Webautoren sind meist allein auf der Jagd nach Likes. Sie suchen Aufmerksamkeit und Anerkennung. Aber manchmal kommen sie auch zusammen, um gemeinsam etwas zu unternehmen. So auch am Samstag im Städtischen Museum Simeonstift. Während einer Exklusivausstellung für die Förderer des Hauses, durften sie dabei sein. Was dabei herauskommt, heißt im weltweiten Netz (www) Instawalk (siehe Info).

Dazu hatten die Macher der aktuellen Ausstellung „Die Welt steht Kopf“ eingeladen. „Wir haben damit bei der jüngst zu Ende gegangenen Mode-Ausstellung sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Kathrin Koutrakos. Die Pressesprecherin des Simeonstift-Museums betreut seit einigen Jahren die sozialen Medienkanäle des Hauses; sie twittert und kümmert sich um Instagram und Facebook. Koutrakos: „Unser Ziel ist es, auch junge Menschen bis 30 Jahre in das Museum zu locken. Da funktionieren zur Ansprache der Zielgruppe am besten die sozialen Netzwerke.“

Der Begriff ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. „Insta“ ist die Abkürzung für das zu Facebook gehörende soziale Netzwerk Instagram. Der Begriff „walk“ kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt so viel wie Spaziergang. Als Instawalk werden Exkursionen bezeichnet, bei denen sich Internet-Autoren dazu verpflichten, an einem bestimmten Thema zu arbeiten.

Doch bevor es in die Ausstellung geht, stehen erst noch Bastelarbeiten an. In der Werkstatt basteln sich die Blogger für eine „Challenge“ – noch so ein Begriff der Blogosphäre – eine Karnevalsmaske. Das Wort „Challenge“ kommt aus dem Englischen und steht für „Herausforderung“ oder „Wettbewerb“. In den kommenden Tagen kann im Netz dann über die von den Bloggern gestalteten Masken abgestimmt werden. Der Blogger, der für seine Maske die meisten Likes bekommt, wird von den Ausstellungsmachern nochmal zu einer Sonderveranstaltung eingeladen.