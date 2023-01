Zehn Fakten zur Porta Nigra : Wie gut kennen Sie die Porta?

Die Ansicht der Porta Nigra von der Innenstadt aus ... Foto: Getty Images/iStockphoto/Carsten Schroeder

2000 Jahre Stadt Trier = 2000 Jahre Porta Nigra? Falsch! Fast zwei Jahrhunderte lang war die um 17. v. Chr. gegründete Augusta Treverorum (Stadt des Kaisers Augustus im Land der Treverer) unbefestigt. Erst 170 n. Chr. startete der Bau der Stadtbefestigung, zu der die Porta Nigra als Nordtor gehörte.

So einzigartig die Porta heute ist – anfangs war sie nur eine unter vieren. In die 6,4 Kilometer lange Stadtmauer waren drei weitere monumentale Torburgen etwa gleicher Größe integriert. Die Porta Media als Südtor (an der heutigen Kreuzung Saar-/Töpferstraße), die Porta Inclyta an der Römerbrücke und die Porta Alba im heutigen Heiligkreuz.

Der Bau der Stadtbefestigung hatte keinen militärischen Zweck; im späten zweiten Jahrhundert waren die Germanen keine Gefahr. Es handelte sich vielmehr um ein Prestigeprojekt der Marke „Angeber-Mauer mit Angeber-Toren“, wie es der Trierer Historiker Archäologe Klaus-Peter Goethert einmal schön auf den Punkt formuliert hatte.

Der Name Porta Nigra (schwarzes Tor) stammt aus dem Mittelalter. Die Trierer Römer dürften es Marstor (nach dem Kriegsgott Mars) genannt haben. „Nigra“ wurde der Bau aus hellem Kordeler Sandstein erst im Lauf der Zeit durch die grauschwarze Verfärbung an der Oberfläche der mächtigen Quader.

Die drei anderen Torburgen wären heute sicherlich ebenfalls „nigra“. Allerdings verschwanden sie vor rund 1000 Jahren von der Bildfläche. Sie wurden abgerissen und ihre Steine als billiges Baumaterial weiterverwendet. Der Porta Nigra blieb das Steinbruch-Schicksal erspart – aus der Ruine wurde eine Kirche.

Der neuen Nutzung als Gotteshaus standen zwei Männer Pate. Der eine: der byzantinische Mönch Simeon, der sich anno 1030 im Porta-Ostturm einschließen ließ und 1035 dort starb. Der andere: Triers Erzbischof Poppo. Er ließ zum Gedenken an den noch in seinem Todesjahr heiliggesprochenen Einsiedler das Ex-Stadttor zur Doppelkirche umfunktionieren: die untere fürs Volk, die obere für die Kleriker des gleich nebenan errichteten Simeonstifts.

Im Mittelalter wurde aus der einstigen Torburg eine Gottesburg mit vielen An- und Aufbauten und überregionaler Anziehungskraft. Von weit her kamen Pilger zu den Gräbern von Simeon und Poppo in der Porta. 1804 kam Napoleon und verfügte, dass alle nachantiken Bauzutaten abgerissen werden sollten. Ganz so weit kam es nicht. Neben dem Simeonstift blieben auch der um 1150 unter Erzbischof Albero an den Ostturm angebaute polygonale Chorbau sowie teilweise die barocken Wandreliefs der einstigen Volkskirche erhalten.

Die nunmehr 36 Meter breite und 30 Meter hohe Porta Nigra gehört (wie auch Römerbrücke, Amphitheater, Konstantin-Basilika, Barbarathermen, Kaiserthermen, Dom/Liebfrauen und Igeler Säule) seit 1986 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Die Porta Nigra ist Triers Premium-Sehenswürdigkeit und zugleich das Wahrzeichen der ältesten Stadt Deutschlands. Sie ist Bestandteil vieler Vereinswappen (unter anderem SV Eintracht Trier) und offizielles Stadt-Logo sowie Postkarten-, Briefmarken- und Münzenmotiv und, und, und. Ein musikalisches Denkmal hat ihr die Mundart-Band Leiendecker-Bloas gesetzt: „Aamoal enn doa Woch da giehn eich an de Pochda, hugg meich off e schwoarze Staan

o bambele met de Baan ...“

... wie auch die wuchtige Erscheinung von Norden aus gesehen sind wohl die meistfotografierten Trier-Motive. Foto: Getty Images/iStockphoto/amoklv