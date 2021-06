Corona : Zehn Neuinfektionen in der Stadt und dem Kreis Trier-Saarburg

Zehn Neuinfektionen in der Stadt und dem Kreis Trier-Saarburg

Trier Wieder mehr Neuinfektionen in der Stadt als im Kreis. In Trier steigt die Inzidenz auf 34,1.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Donnerstag zehn weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – acht aus der Stadt Trier und zwei aus dem Landkreis. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nunmehr 7141 (2727 in der Stadt Trier und 4414 im Kreis Trier-Saarburg).

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 280 – zwei mehr als am Mittwoch. Diese verteilen sich wie folgt: 182 im Landkreis und 98 in der Stadt Trier. Kein Patient aus dem Landkreis und der Stadt befindet sich aktuell wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.