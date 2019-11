Winter : Zehnte Eislaufsaison auf dem Kornmarkt startet bald

Trier Auf dem Hauptmarkt und dem Domfreihof laufen die Aufbauarbeiten zum 40. Trierer Weihnachtsmarkt (Start am 22. November), auf dem Kornmarkt steht die Eislaufbahn vor der Eröffnung: Wenn alles klappt, kann dort noch an diesem Wochenende die zehnte Saison beginnen.

Als am 25. November 2010 die Eislaufbahn auf dem Kornmarkt erstmals ihren Betrieb aufnahm, war schnell klar: ein echter Gewinn für die Trierer City. Nun fiebern die Freunde des Schlittschuhvergnügens freunde der zehnten Saison entgegen. „Die Aufbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Wenn alles weiterhin optimal läuft, können wir an diesem Wochenende loslegen“, kündigt Betreiber Eric Naunheim an. Und wenn nicht? „Allerspätestens am Montag gehen wir an den Start.“