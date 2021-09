Feste : Lichtkunstfest rund um die Porta Nigra - Was die zehnte Illuminale in Trier zu bieten hat

Videomapping auf die Fassade der Porta Nigra. Foto: ruestungsschmie.de

Trier Bei der zehnten Illuminale in Trier werden neben einer Licht- und Soundinstallation für das römische Stadttor auch der Porta Nigra-Vorplatz, der Brunnenhof sowie der Simeonstiftplatz zur Kulisse vielfältiger Kunstaktionen und hunderter Lichter.

(red) Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) veranstaltet in Abstimmung mit der Stadt Trier von Freitag, 24. September, bis Samstag, 25. September die zehnte Illuminale. Passend zum Jubiläum beleuchtet das Dresdner Unternehmen „ruestungsschmie.de“ in diesem Jahr das Wahrzeichen der Stadt mit einem eindrucksvollen Videomapping. Auf dem Veranstaltungsgelände rund um die Porta Nigra sind außerdem zahlreiche weitere Kunstprojekte zum diesjährigen Motto „Europa. Grenzenlos“ zu sehen und zu erleben. Die Porta Nigra wurde ausgewählt, um den Mittelpunkt des Festivals zu bilden. Sie gilt nicht nur als das am besten erhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen, sondern symbolisiert Durchlässigkeit und Offenheit entsprechend des diesjährigen Mottos.

Bürgermeisterin Elvira Garbes meint dazu: „Die Porta Nigra ist nicht nur das Wahrzeichen unserer Stadt, sondern auch Teil des Unesco Welterbes Trier. Die Illuminale will auch den wertschätzenden Umgang mit der Geschichte der Stadt und ihren historischen Bauten verdeutlichen“.Und Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM, ergänzt: „Das Videomapping stellt die Porta Nigra und ihren Wandel im Laufe der Jahrhunderte und ihre Funktion als Stadttor in den Vordergrund. Damit wird die Illuminale ihrem Anspruch gerecht, internationale Lichtkunst zu präsentieren. Gleichzeitig ist sie ein Fest, an dem sich die Triererinnen und Trierer vielfältig beteiligen können“.

Lesen Sie auch Lichtkunstfest rund um die Porta Nigra : Die Illuminale in Trier feiert Jubiläum - Mit außergewöhnlichen Ideen zum großen Lichtspektakel

Info Hinweise für Besucher: Karten nur im Vorverkauf Der Eintritt zur Illuminale kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren sowie für Inhaber der Solidarkarte 2 Euro. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt. Mit den Tickets können die öffentlichen Verkehrsmittel im VRT-Gebiet zur Hin- und Rückfahrt genutzt werden. Tickets sind nur im Vorverkauf in der Tourist Information Trier und unter www.ticket-regional.de sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regiona erhältlich. Es wird keine Abendkasse geben. Bei Ticketkauf müssen die kompletten Adressdaten zur Kontaktnachverfolgung angegeben werden. Für Kinder bis 5 Jahre, die keinen Eintritt zahlen müssen, muss ein kostenloses Ticket gebucht werden. Eine Weitergabe von Tickets ist nicht gestattet. Für den Zugang auf das Veranstaltungsgelände gilt die 2G-Regel – es haben nur Geimpfte (vollständiger Impfschutz + 14 Tage) und Genesene (mit Bescheinigung vom Gesundheitsamt oder Arzt, max. 6 Monate alt) Zutritt. Kinder bis einschließlich 11 Jahre sind davon ausgenommen. Ausgenommen sind Tickets ohne den Zusatz „Illuminale – 2 G“, die vor dem 14. September, 12 Uhr, erworben wurden. Mit diesem Ticket dürfen auch Getestete (Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden) auf das Gelände. Die jeweiligen Bescheinigungen müssen vor Ort gezeigt werden Es gelten die Regeln der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz und das lokale Hygienekonzept. Auf dem Veranstaltungsgelände gilt eine Maskenpflicht, außer beim Essen und Trinken und an Sitzplätzen.

Der Künstler Laas Köhler hat im Vorfeld aus Fotos und Zeichnungen von zahlreichen Interessierten eine Menschenkette erschaffen, die im Rahmen der Illuminale zu sehen sein wird. Zum zehnjährigen Jubiläum bastelten viele Kinder aus den Trierer Kitas und Schulen kunstvolle Lampions, die das Veranstaltungsgelände erhellen. Durch Kunstinstallationen, eine Chill-Out Zone und eindrucksvolle Lichtspiele verwandelt sich das Veranstaltungsgelände rund um die Porta Nigra zu einem Ort vielfältiger Kunstaktionen und hunderter Lichter. Möglich ist das Lichtkunstfestival durch die Unterstützung der Hess GmbH & Co. KG, der Sparkasse Trier und vieler weiterer Sponsoren und Partner.

Der Eintritt zur Illuminale kostet für Erwachsene fünf Euro und für Kinder zwischen sechs und 17 Jahren sowie für Inhaber der Solidarkarte zwei Euro. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt. Mit den Tickets können die öffentlichen Verkehrsmittel im VRT-Gebiet zur Hin- und Rückfahrt genutzt werden. Karten gibt es in der Tourist-Information Trier oder unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996. Es sind nur noch Tickets nach der 2G-Regel verfügbar. Es gibt keine Tickets an der Abendkasse. Die Ein- und Ausgänge sind in der Simeonstraße (auf Höhe Galeria Kaufhof), neben der Porta Nigra (auf Höhe des ehemaligen Hotels Christophel) sowie am Simeostiftplatz (Ecke Margarethengässchen).