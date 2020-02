Für Kinder : Zeichenkünstler im Stadtmuseum Trier

Trier In einem Kurs im Stadtmuseum Trier lernen Kinder ab acht Jahren Tricks und Kniffe, um richtig toll zu zeichnen. Die Grundlagen von Beobachtung, Übertragung und verschiedenen Zeichentechniken werden spielerisch und kindgerecht vermittelt.

Der dreiteilige Kurs am Mittwoch, 4., 11. und 18. März, 16 bis 17 Uhr, steht unter dem Motto „Stillleben“. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0651/718-1452 oder per E-Mail an

museumspaedagogik@trier.de