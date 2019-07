Zeitung : Mehr Wissen, mehr Kompetenz, mehr Allgemeinbildung

Mit dem Volksfreund in der Hand: Die alwitra-Azubis haben am ZeiLe-Projekt teilgenommen. Foto: TV/Björn Pazen

Trier Seit elf Jahren nehmen die Auszubildenden des Trierer Unternehmens alwitra erfolgreich am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil.

Seit das Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ landesweit im Jahr 2009 an den Start ging, kommen die Auszubildenden von alwitra in den Genuss der täglichen Volksfreund-Lektüre. Es gehört beim Trierer Flachdachsystemhersteller und Traditionsunternehmen einfach zur Ausbildung dazu, dass die jungen Mitarbeiter sich durch das TV-Projekt zusätzliches Wissen aneignen, das über die reine Ausbildung hinausgeht.

„Als Gründungsmitglied des Projekts sind wir jetzt seit elf Jahren dabei. Wir erleben in jedem Jahr aufs Neue die große Begeisterung und hohe Motivation unserer Auszubildenden. Auf unsere konstant lange Teilnahme und auch die tollen Ergebnisse, die unsere jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei diesem Projekt erzielen sind wir natürlich auch ein wenig stolz.“ erklärt Joachim Gussner, Inhaber von alwitra.

Im aktuellen Projektjahr nehmen neun alwitra-Auszubildende an „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil. „Das Projekt ist eine sehr gute Sache“, sagt die angehende Industriekauffrau Marie Antz, die im zweiten Jahr das Projekt durchläuft: „Früher habe ich nur den Sportteil gelesen, heute interessiere ich mich für viel mehr Themen, gerade, was lokale und regionale Artikel betrifft.“ Ahmed Hammou, Metallbauer aus dem ersten Ausbildungsjahr, hat andere Vorlieben: „Gerade die regionalen Wirtschaftsthemen, aber auch die Politik interessieren mich. Da würde ich teilweise gerne noch mehr Texte lesen.“

„Wo außer in der regionalen Tageszeitung sollte ich mich über die Region informieren?“, meint Ines Sonnen, angehende Industriekauffrau im ersten Ausbildungsjahr: „Dank des Projekts lese ich viel häufiger Zeitung als vorher, meistens in der E-Paper-Version.“ Bei alwitra erhalten die Azubis im Rahmen von „Zeitung lesen macht Azubis fit“ den Volksfreund sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. „Ich lese lieber die gedruckte Ausgabe“, sagt Victor Gaberkorn, der ebenfalls im zweiten Jahr dabei ist: „Das Projekt ist richtig gut, gerade wenn man sich über die Region informieren will.“ Alexander Schmalz (Industriekaufmann, erstes Ausbildungsjahr) findet es „sehr gut, dass wir dank unseres Arbeitgebers die Möglichkeit haben, die Zeitung zu lesen und uns zu informieren.“ Sein Lieblingsteil ist Geld und Markt sowie die regionale Wirtschaft.

Joshua Hoffmann, angehender Fachinformatiker Systemintegration, hat sich früher eher durch Onlinemedien informiert, heute gehört die Volksfreund-Lektüre einfach dazu, speziell, was Politik betrifft. Da wünscht er sich noch mehr internationale Themen. alwitra-Ausbilderin Vanessa Roth hat selbst schon am Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teilgenommen, und hält diesen Mehrwert für die Ausbildung für „eine Super-Sache. Das Projekt ist eine tolle Motivation, Jugendliche ans Zeitunglesen heranzuführen.“

Diese Meinung teilt auch Ausbilder Eric Neumeyer: „Ich bin begeistert, wie die Auszubildenden am Projekt teilnehmen. Durch die kontinuierlichen Wissenstests gibt es einen echten Wettbewerb unter den Azubis, wer am meisten weiß. Allgemeinbildung ist ein großes Thema, und da gibt es häufig Nachholbedarf. Da ist das Projekt Zeitung lesen macht Azubis fit eine tolle Sache, denn so steigern die Azubis ihr Wissen und entwickeln sich auch als Mensch deutlich weiter.“

Wegen dieser langjährigen positiven Erfahrungen meldet alwitra seine Auszubildenden auch im Projektjahr 2019/20 wieder an, denn auch Joachim Gussner ist begeistert: „Für uns als Unternehmen ist es wichtig, dass gerade unsere jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend informiert sind. Das Leseprojekt sorgt in den Bereichen Allgemeinbildung und Kommunikationskompetenz für einen großen Schub und den wollen wir auch in den nächsten Jahr nutzen.“

Ab sofort können alle Unternehmen der Region ihre Auszubildenden wieder zum Projekt Zeitung lesen macht Azubis fit anmelden.