Bürger dürfen abstimmen : Sechs Jahre nach dem „Nein“ beim Bürgerentscheid: Eine neue Chance für Windkraft in Zemmer

Ein Unternehmen möchte im Wald bei Zemmer Windräder bauen. Dem müssen die Bürger aus dem Ort jedoch erst einmal zustimmen. Foto: dpa/Armin Weigel

Zemmer Dürfen in einem Waldstück bei Zemmer Windräder gebaut werden? Vor einigen Jahren lehnten die Bürger das ab. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß und es locken die Einnahmen von 180.000 Euro jährlich.

Etwas mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in Zemmer haben sich am 17. Januar 2017 an einem Bürgerentscheid beteiligt. Damals ging es um die Frage, ob die Ortsgemeinde Flächen verpachten darf, damit dort Windräder aufgestellt werden. Mit dieser Vorstellung konnte sich jedoch nur rund ein Drittel der Wähler anfreunden. Die Waldflächen in der Nähe der Landesstraße 46 blieben deshalb unberührt.

Inzwischen haben sich viele Dinge geändert. Die Nutzung regenerativer Energien gilt heute als unerlässlich, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu beenden. Wohl auch deshalb ist die Zemmerer Windkraftfläche wieder in den Fokus gerückt. Damit sich dort irgendwann Rotoren drehen können, hat der Ortsgemeinderat Zemmer ziemlich genau sechs Jahre nach dem damaligen Bürgerentscheid die Weichen für einen neuen Bürgerentscheid gestellt.

Info Bürgerbegehen statt Ratsbeschluss Die Bürger einer Gemeinde können über eine Angelegenheit der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen. Das Ergebnis solch einer Abstimmung ist einem Ratsbeschluss gleichgestellt. Laut Gemeindeordnung kann auch ein Gemeinderat beschließen, dass über eine Angelegenheit der Gemeinde ein Bürgerentscheid stattfindet. Im Fall der Verpachtung der Flächen hätte auch der Gemeinderat über die Verpachtung entscheiden können. Denn der Rat kann das Ergebnis eines Bürgerentscheids nach drei Jahren abändern. Im konkreten Fall wäre das ab Januar 2020 möglich gewesen.

2017 herrschte noch keine große Einigkeit

Der neuerliche Beschluss im Gemeinderat war einstimmig. 2017 waren sich die Kommunalpolitiker in Sachen Windkraft im Wald nicht so einig gewesen. Die Wählergruppe Hött beispielsweise hatte Bedenken formuliert. „Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen geändert“, sagt Karl-Heinz Hött. Man habe damals auch auf den Protest aus der Nachbargemeinde Heidweiler reagiert. Dort habe man eine zu große Beeinträchtigung durch Rotoren in Nachbardörfern befürchtet. Für bis zu drei Windräder ist laut früheren Planungen auf der Zemmerer Fläche Platz.

Zwar waren viele Heidweilerer froh, dass die Nachbarn aus Zemmer gegen neue Windräder votierten. Das hielt die Heidweilerer jedoch nicht davon ab, sich in einem eigenen Bürgerentscheid für Windkraft auszusprechen. Westlich der Landesstraße 46 Richtung Speicher-Herforst. Ende September 2017 stimmten 77 Prozent der Bürger dafür, dass Heidweiler gemeindeeigene Flächen für die Nutzung durch Windenergie zur Verfügung stellt.

Ein weiterer Unterschied zwischen 2023 und 2017 ist das Geld. Laut Ortsgemeinde Zemmer stehen Pachtzahlungen von 180.000 Euro pro Jahr und Anlage im Raum. Einnahmen, die die Ortsgemeinde komplett für eigene Vorhaben nutzen könnte. Zemmers Ortsbürgermeister Edgar Schmitt ist überzeugt, „dass das Thema alternative Energien seit dem Bürgerentscheid vor fünf Jahren in der Bevölkerung an Akzeptanz gewonnen hat.“ Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern drastisch vor Augen geführt. Spürbare Veränderungen des Klimas durch die hohen CO 2 -Emissionen zeigten sich auch in der Fidei. „Das Gute mit dem Nützlichen verbinden – aktiver Klimaschutz auf der einen Seite und finanzielle Absicherung der Gemeinde auf der anderen Seite“, das spricht aus Sicht des Ortsbürgermeisters für die Windenergie.

Was laut Bürgermeister und Gemeinderat noch für Windkraft in Zemmer spricht

Für den Ortsbürgermeister und seine Kollegen im Gemeinderat gibt es noch eine zweite Komponente, die für die Windkraft spricht. Der finanzielle Bedarf der Gemeinde wird in den kommenden Jahren weiterhin steigen. Die Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen, der Neubau eines Kindergartens oder die Pflege der öffentlichen Plätze und Anlagen werden den Haushalt belasten. Der Schuldendienst werde deshalb von derzeit 165.000 Euro auf mehr als 600.000 Euro steigen. Diese Mehrbelastung muss notfalls durch die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern ausgeglichen werden. Allein die Grundsteuer B müsste laut Ortsgemeinde für Grundstücksbesitzer um mehr als das Doppelte erhöht werden. Durch die Pachteinnahmen aus den Windkraftflächen könnte die Belastung aller Steuerzahler in der Gemeinde für Grund und Boden sowie Gewerbe so gering wie möglich gehalten werden.

Die Pachtsumme von 180.000 Euro ist nicht aus der Luft gegriffen. Denn die Trierer Firma Dunoair Windpark Planung GmbH ist interessiert an Zemmer. Nach eigener Darstellung war das Unternehmen 2019 für den Betrieb von 80 Windenergieanlagen zuständig. Unter anderem bei Brimmingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Dahlem (Nordrhein-Westfalen, nördlich von Stadtkyll).