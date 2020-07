Parteien : Zerreißprobe für die Grünen-Fraktion im Trierer Stadtrat

Trier Nach der Globus-Debatte hat die Diskussion über Politikstil und Führung begonnen. Vorsitzende Anja Reinermann-Matatko sieht sich nicht beschädigt.

Feuer frei auf allen Kanälen! Schon in der Nacht zum Mittwoch hat in den sozialen Netzwerken die Diskussion über die Entscheidung des Stadtrats pro Globus begonnen. In den Meinungsblasen der Trierer Grünen rückt dabei mit zunehmender Schärfe die Debatte über die zukünftige Arbeit in der Stadtratsfraktion in den Mittelpunkt. Denn dass aus dieser Fraktion zwei konträre Anträge eingebracht wurden, ist ein zumindest seit Jahren einmaliger Vorgang.