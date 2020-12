Vandalismus : Zerstochene Reifen und zerkratzte Autos in Trier-Mariahof

Zerstochene Reifen und zerkratzte Autos in Trier-Mariahof

Gleich vier Fahrzeuge, die am Wochenende im Bereich der Lasinsky- und Greiffenklaustraße geparkt waren, sind in der Nacht auf Sonntag durch einen oder mehrere unbekannte Täter teils stark beschädigt worden.

So wurden an allen vier Wagen ein oder mehrere Reifen zerstochen und in einem Fall die Karosserie großflächig zerkratzt. Die Polizei geht derzeit von einem Täter- und Tatzusammenhang aus.