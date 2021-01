Unfall : Zeugen nach Unfall gesucht – 1500 Euro Sachschaden

Trier Ein unbekannter Fahrer hat mit seinem Fahrzeug einen geparkten Wagen in der Jüdemer Straße in Trier beschädigt.

Ein bisher unbekannter Fahrer hat am Montag zwischen 12.30 Uhr und 17.45 Uhr einen in der Jüdemer Straße 12 am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Astra beschädigt. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Trier bittet erbittet deshalb Zeugenhinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher. Bei dessen Fahrzeug dürfte es sich laut den Ermittlern um ein gelbes Fahrzeug handeln. Zu diesem Schluss kommt die Polizei aufgrund sichergestellter Lackspuren. Gegen den flüchtigen Unfallverursacher werde nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.