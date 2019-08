Bildung : Zeugnis gut, alles gut!

Trier Sie haben neben ihrem täglichen Job an der BBS Wirtschaft Trier gebüffelt, um sich fortzubilden. Nun haben die Männer und Frauen ihren Abschluss in der Tasche.

Neben ihrem Beruf haben sich Weiterbildungswillige nach ihrer regulären Berufstätigkeit an zwei Abenden in der Woche und an Samstagen in der Fachrichtung Betriebswirtschaft und Unternehmensmanagement fortgebildet. Nun haben sie an der Fachschule Wirtschaft Trier ihre zwei- oder vierjährige Weiterbildung abgeschlossen und tragen nun den Titel „staatlich geprüfte(r) Betriebsfachwirt(in)“ oder „staatlich geprüfte(r) Betriebswirt(in)“.