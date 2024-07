„Die Leute sind wirklich genervt“ So versuchen Kinder in Trier-Zewen, Raser zu stoppen

Kreativ gestaltet und mit der deutlichen Botschaft „Runter vom Gas“ stehen und hängen sie gut sichtbar in ganz Zewen verteilt: bunte Warnschilder am Straßenrand, die Autofahrer an das vorgeschriebene Tempolimit im Ort erinnern sollen. Die Motive der circa 25 Schilder – Tendenz steigend – sind vielfältig und teils drastisch. Auf einem Exemplar ist ein Fußball zu sehen, darüber die Aufschrift „Kinder spielen“. Bei der Gestaltung haben sich die Kinder der Grundschule Zewen sichtlich von ihrer Fantasie leiten lassen. So zeigt ein weiteres Schild einen Jungen, der auf seinem Fahrrad vor einem Auto flieht, das ihn mit offener Motorhaube und gefletschten Zähnen verfolgt und zu verschlingen droht.