Konzert : Zewener Kammerkonzert

Trier Der Verein Zewener Kammerkonzerte lädt am Samstag, 4. Januar, 19 Uhr, in das Pfarrheim St. Martinus in Trier-Zewen ein. Bereits zum zweiten Mal führt der Verein damit die Tradition der Konzerte zum Jahreswechsel mit Mitgliedern des „juval musikensembles“ fort.

