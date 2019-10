Theater : Zickenalarm in der Teufelskopfhalle

Waldweiler Auch in diesem Jahr präsentiert die Theatergruppe Waldweiler einen lustigen Dreiakter in der Teufelskopfhalle. „Zickenalarm auf der Schönheitsfarm“ heißt die Komödie von Regina Reichert, die am Samstag, 9. November, 20 Uhr, und am Sonntag, 10. November, 18 Uhr. aufgeführt wird.

