Corona-Pandemie : Warum der Weihnachtscircus abgesagt ist

Clown Alexander und seine Artistenkollegen begeisterten in der Manege des Trierer Weihnachtscircus bis zu 25 000 Zuschauer pro Saison. In diesem Jahr fällt der Zirkus wegen Corona aus. Foto: Friedemann Vetter

Trier Das Coronavirus hat ein weiteres Opfer: Zumindest dieses Jahr gibt’s über den Jahreswechsel in Trier keine Clowns, Artisten und Tiere in der Manege. In guten Jahren kommen zu den Vorstellungen bis zu 25 000 Menschen aus der ganzen Region.