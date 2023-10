Tarifkonflikt Zombie-Walk in Trier: Beschäftige von Kaufland protestieren in der Innenstadt (Fotos)

Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch Beschäftigte des Einzelhandels zu Streikkundgebungen aufgerufen. So kamen in Mainz, Kaiserslautern, Trier und Saarbrücken an die 300 Menschen zusammen - manche passend zu Halloween gekleidet.

31.10.2023, 16:35 Uhr

Von Florian Blaes

In Trier zogen am Mittwochmittag rund 50 Beschäftigte der Kaufland-Filialen in der Aachenerstraße und im Alleencenter sowie aus Hermeskeil durch die Fußgängerzone. Hier geht es zur Bilderstrecke: Zombie-Walk in der Trierer Innenstadt: Kundgebung der Gewerkschaft Verdi