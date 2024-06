Früher in der Bundesliga, heute im Kassenhäuschen Fußball-Legende Paul Linz: Von einem, der die Ruhe gefunden hat

Überspitzt, also wirklich komplett überspitzt, könnte man sagen: Der Einzige, der sich an diesem Donnerstagnachmittag erhebt, sich langmacht, der so richtig was tut, das ist der Karpfen. Platsch. Schon beeindruckend, was für eine Welle so ein Koloss verursachen kann, wenn er sich mal aus dem Wasser wuchtet, dann mit einem Rumms wieder fallen lässt. Platsch. Paul Linz sitzt fünf Meter entfernt. Vor ihm auf dem Holztisch: eine kleine Flasche Cola. Neben ihm auf der Holzbank: sein Bruder. Sein Name: Uwe. Der Vater, sagt Paul Linz, der sei Seeler-Fan gewesen. Ihr Uwe, uns Uwe sozusagen.