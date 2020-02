Unfallstatistik für den Raum Trier: Zu oft, zu schnell und zu dicht dran

Trier/Schweich Gerast wird nicht nur auf dem platten Land. Das ist eine Erkenntnis der polizeilichen Unfallstatistiken, die nun für das Jahr 2019 vorliegen. Für den Raum Trier zeigen sie auch einen spürbaren Anstieg bei der Zahl der Verkehrstoten.

Bei der Betrachtung der Radunfälle fällt auf, dass diese Zahl im Raum Schweich stark gestiegen ist; von 35 auf 46 Unfälle. Dabei starben zwei Menschen, elf sind schwer und 28 leicht verletzt worden. Ähnlich wie in Trier, wo die Zahl der Fahrradunfälle mit 160 nahezu gleichgeblieben ist, werden in nahezu der Hälfte der Fälle die Radler als Verursacher genannt. „Die Hauptunfallursachen in diesem Bereich sind die Benutzung falscher Fahrbahnteile, wie zum Beispiel Gehwege oder Fußgängerüberwege, und das falsche Einfahren in den fließenden Verkehr beispielsweise aus Grundstückseinfahrten“, teilt die Polizeiinspektion Trier mit.