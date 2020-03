Unfall : Zu schnell und lauter Auspuff: Polizei sucht Unbekannten nach Fahrerflucht in Trier-West

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier In der Nach zu Donnerstag hat sich um 0.30 Uhr in Trier an der Einmündung Römerstraße/Unterm Pulsberg ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei spricht „von einem relativ hohen Sachschaden“.



Nach Zeugenaussagen befuhr ein roter Kleinwagen, aus Richtung Markusberg kommend, die Römerstraße in Richtung Hornstraße, als er an der Einmündung Unterm Pulsberg vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und in der Kurve gegen einen Metallzaun mit Holzverkleidung stieß.

An der Zaunanlage entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der rote Kleinwagen wurde im Frontbereich, vermutlich auf der linken Seite, beschädigt.

Der Fahrer setzte nach dem Unfall die Fahrt fort und fuhr mit hoher Geschwindigkeit und lautem Auspuffröhren unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hornstraße.