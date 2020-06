Hintergrund

Allein über die Notrufnummer 0651/74444 gingen im vergangenen Jahr 292 Anrufe ein. Die Analyse erstaunt: Die Frauen, die entweder Aufnahme oder Beratung wünschten, machen lediglich 45 Prozent (130 Anrufe) aus. 20 Prozent (57) der Anrufer waren Menschen aus dem persönlichen Umfeld, 23 Prozent waren Vertreterinnen von Institutionen, in 23 Fällen meldete sich die Polizei beim Frauenhaus.

„Neben dem akuten Notruf rufen auch Menschen an, die von uns beraten werden wollen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit“, sagt Kap. „Wie eine Ärztin, die den Verdacht hatte, dass mit ihrer Patientin etwas nicht stimmt und die wissen wollte, was sie tun kann.“ Manche Frauen planen ihre Flucht. Sie rufen mehrmals an. „Für die Frauen ist das ein traumatisches Erlebnis“, sagt Wagner-Böhm. „Sie müssen ihr Haus verlassen, ihren Garten, ihr Umfeld.“ Dann leben diese Frauen im Frauenhaus oft zum ersten Mal selbstbestimmt, wie Wagner-Böhm sagt: „Es ist ein langer Prozess, sich in diesem selbstbestimmten Leben zurechtzufinden. Das Ruder in der Hand zu halten.“ Und es nicht mehr loszulassen.