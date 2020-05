Religion : Gemeinsames Gebet mit Abstandsgebot

Fastenbrechen. Eid- Gebet in der Messeparkhalle in Trier. Beten mit Distanz und Maske. Foto: Hans Krämer

Trier (hjk) Die gläubigen Muslime konnten dieses Jahr ihr gemeinsames Gebet und das anschließende Eid-Fest, auch Zuckerfest genannt, im Anschluss an den Fastenmonat Ramadan nicht wie gewohnt begehen.

Um die nötige Distanz einhalten zu können, wurde das Gebetshaus in die Trierer Messeparkhalle verlegt. Alle Teilnehmer wurden bei der Einfahrt mit Namen und Telefonnummer registriert, und an den Eingängen zur Halle stand Desinfektionmittel bereit. Gebetet wurde mit Mundschutz. Das Islamische Kulturzentrum Trier organisierte diese für Moslems wichtige Begegnung. Etwa 800 Gläubige kamen in drei Durchgängen zum Gebet in die Halle. Die vorgeschriebenen zwei Meter Abstand waren auf dem Boden mit Klebestreifen markiert. Das gemeinsame Fest zum Abschluss musste ausfallen. Gefeiert wurde daheim im engsten Kreis. Foto: Hans Krämer