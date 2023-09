Kolumne Zugereist Trier – Im Mekka von Augenoptik und Haarkunst

Triers bekanntester und wichtigster „Erster Platz“ ist natürlich der Titel als älteste Stadt Deutschlands. Gelegentlich gibt es den Versuch, ihn abzuluchsen, von Mitstreitern wie Worms oder Kempten, doch Trier kann diesen Titel erfolgreich für sich behaupten. Bei der Recherche nach weiteren, offiziellen Rekorden ist hier leider fast schon Schluss. Trier ist schön, doch nicht am schönsten, liegt westlich, aber nicht am westlichsten, ist touristisch beliebt, aber nicht am beliebtesten.