Reise durch die Zeit : Die Treveris: Vom Prachtbau zum Trümmergrundstück zur Problempassage (Fotos)

Trier Was wird aus der Treviris-Passage? Auf dem Gelände befand sich einst der größte Saal der Stadt. Der später dort errichte Komplex mit Wohn- und Geschäftseinheiten ist ein Sanierungsfall. Der Immobilienbesitzer hat jedoch alle geplanten Arbeiten gestoppt.

Das Gebäude, in dessen Saal einst bis zu 2500 Menschen Platz gefunden haben sollen, entstand ab 1895 nach Plänen des Berliner Architekten August Menken, der eine wichtige Vermittlerrolle in der Übergangszeit zwischen Tradition und Moderne hatte. Ehe Menkens Saalbau errichtet wurde, hatte bereits Kreisbaumeister Eberhard Lamberty erste Umbauarbeiten an Gebäuden in der Jakobstraße vornehmen lassen. Lamberty war unter anderem verantwortlich für den Bau des Berghotels Kockelsberg. Unter dem Treviris-Komplex befanden sich laut Angaben von Dominik Heinrich in seinem Beitrag für das Neue Trierische Jahrbuch von 2004 große Weinkeller, in denen bis zu 1.000 Fuder in Fässern und über 250.000 Flaschen gelagert werden konnten.