Bürger bestimmen mit Wie kann die Trierer Innenstadt lebenswerter werden?

Die Planungsskizzen für sechs Trierer Plätze sind spektakulär. Der Augustinerhof oder sogar der Rindertanzplatz ohne parkendes Blech und auf der Suche nach einem freien Stellplatz kreisende Fahrzeuge scheint eine Illusion. Das haben auch die Teilnehmer an einem Stadtrundgang am Freitag erlebt. Und doch bieten gerade diese Plätze wegen der vorhandenen Bäume ideale Voraussetzungen für eine Umgestaltung. Auch in heißen Sommern könnte der Aufenthalt hier angenehm sein.