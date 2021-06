Bildung : Zukunfts-Diplom für Kinder mit vielen Angeboten

Trier Das Zukunfts-Diplom für Kinder der Lokalen Agenda 21 Trier startet wieder. Bei diesem außerschulischen Veranstaltungsangebot für Kinder der Klassenstufen eins bis sechs werden die Kinder spielerisch und kindgerecht an Themen rund um nachhaltige Entwicklung herangeführt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ein viele Themenbereiche abdeckendes Programm an Workshops, Exkursionen und kreativen Aktionen anbieten können“, sagt Sophie Lungershausen, Geschäftsführerin der Lokalen Agenda 21. Das Zukunfts-Diplom für Kinder ist als mehrfach ausgezeichnetes Projekt im Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der Region Trier kaum wegzudenken. 2021 sind knapp 80 Veranstaltungen von mehr als 20 Institutionen, Vereinen und Unternehmen dabei. „Es geht in den Wald, ins Museum, in die Imkerei und sogar ins Rathaus“, sagt Lungershausen.