Behörden : Zulassungsstelle soll heute wieder öffnen

Trier (red) Das Amt für KfZ-Zulassungen und Fahrerlaubnisse ist für den restlichen Tag aufgrund von EDV-Problemen geschlossen. Die für Mittwoch vereinbarten Termine in der Zulassungsstelle in der Thyrsusstraße können somit leider nicht abgearbeitet werden.

Am Donnerstag, 19. März, soll die Hauptstelle in Trier wieder geöffnet sein, sofern die Probleme bei der Datenverarbeitung bis dahin behoben sind. Generell können in der Zulassungsbehörde wegen der Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus nur Kundinnen und Kunden bedient werden, die vorab einen Termin vereinbart haben.