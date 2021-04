Namensgeberin : Eine Majestät im Einsatz für das Recht von Mädchen auf Bildung

Die Statue der ehemaligen deutschen Kaiserin und Königin von Preußen Auguste Viktoria ist ein Werk von Josef Limburg aus dem Jahr 1915 und die einzige Statue, die zu Lebzeiten der Kaiserin entstand. Sie wurde 1968 als Dauerleihgabe des Hauses Hohenzollern an das Trierer Auguste-Viktoria-Gymnasium übergeben und steht in einer Vitrine im ehemaligen Klosterbau der Welschnonnen. Foto: TV/Anton Viktor Wyrobisch

Trier Das Trierer Auguste-Viktoria-Gymnasium hat seiner Namenspatronin, der einstigen deutschen Kaiserin und Königin von Preußen, gedacht. Anlass war deren 100. Todestag.

Zum 100. Todestag der einstigen deutschen Kaiserin und Königin von Preußen Auguste-Viktoria (1858 - 1921) am Sonntag, 11. April, hatte die Marianische Bürgersodalität Trier in die Welschnonnenkirche eingeladen, um in einem Gottesdienst die Anliegen der Schüler-, Lehrer- und Elternschaft des Trierer Auguste-Viktoria-Gymnasiums (AVG) zur Sprache zu bringen.