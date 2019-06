Open-Air-Veranstaltungsreihe : Triers fröhlichster Belagerungszustand

Trier Am Mittwoch startet die fünfte Auflage von Porta3. Die Bühne bleibt bis nach dem Altstadtfest stehen.

„Drei Abende, drei Künstler, drei Genres“ – das war einmal. Der Name Porta 3 ist geblieben, doch von ihrem Ursprungskonzept hat sich die 2015 gestartete sommerliche Konzertreihe mit der einzigartigen Kulisse verabschiedet. Passend zur fünften Veranstaltungsauflage stehen diesmal (19. bis 23. Juni) fünf Konzertabende auf dem Programm. Sehr zur Freude von Fans der gepflegten Livemusik, die somit eine größere Auswahl als in vergangenen Jahren haben.

Wer sich nicht für Pop, Rock, Folk und Klassik vor der Porta Nigra interessiert, wird in Trier dennoch damit konfrontiert. Wenigstens indirekt. „Das Ganze geht mit einen ziemlichen Ausnahmezustand einher“, sagt auch Michael Wöffler, Inhaber der gleichnamigen Trierer Verkehrstechnikfirma und gewissermaßen ein „Hauptbetroffener“. An seinem 50. Geburtstag (4. Juni) wurde „wenig gefeiert, dafür um so mehr gerödelt“. Schon seit vier Monaten sind Wöffler und sein Team mit den Vorbereitungen des Festivals beschäftigt. Die heiße Phase läuft seit vorletzter Woche. Zwei Sattelschlepper-Ladungen Material, vom Absperrgitter bis zum Elektrokabel, wurden herangekarrt. Mission: den Porta-Vorplatz zum Sperrbezirk mit Wohlfühlatmosphäre für zahlende Konzertbesucher umfunktionieren.

Tickets sind zugleich Fahrkarten im öffentlichen Nahverkehr. Sie gelten am jeweiligen Veranstaltungstag für die Hin- und Rückfahrt in allen Bussen und Nahverkehrszügen (zweite Klasse) im Gebiet des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT). An der Abendkasse gekaufte Tickets gelten für die Rückfahrt.

Eintrittskarten (ausschließlich Stehplätze) sind zu haben an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse (öffnet jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn).

Auch für die Trierer Stadtwerke (SWT) legt SWT-Verkehrsmeister Jürgen Schneider gewissermaßen den Schalter um. Dann fahren die Stadtbusse in Richtung Porta nicht mehr durchs Margaretengässchen und die Simeonstraße, sondern auf der vom Altstadtfest bekannten Umleitung. Der Ersatz für die dann an der Porta Nigra wegfallenden Haltestellen befindet sich in der Christophstraße. Die Sperrung und die damit einhergehende Umleitung haben bis einschließlich Sonntag, 23. Juni, Bestand. Tags darauf fahren die Busse wieder nach Plan, ehe am Nachmittag des Altstadtfest-Freitag erneut der Bereich um den Porta-Vorplatz zur Tabuzone für Kraftfahrzeuge (und damit auch SWT-Busse) wird. Mehr Infos dazu gibt es online unter www.swt.de.