Internationaler Frauentag : Sie fordern gleiches Gehalt und gerechte Rollenverteilung

Zum internationalen Frauentag am 8. März hat das Feministische Bündnis Trier eine Demo vor der Porta Nigra veranstaltet. Foto: TV/Angelina Burch

Trier Am internationalen Frauentag haben Demonstranten auf die Ungleichheiten der Geschlechter aufmerksam gemacht.

Eine bunt gemischte Gruppe hat sich vor der Porta Nigra versammelt. Hauptsächlich sind Frauen zu sehen, aber auch Männer sind zu diesem Anlass an den Sammelpunkt gekommen. Der Grund: der internationale Frauentag am 8. März. Die Aussage der Demonstranten: Der Kampf um Gleichberechtigung ist noch lange nicht vorbei. Das Feministische Bündnis Trier hat diese Demonstration organisiert, um am internationalen Frauentag auf die Ungleichheiten aufmerksam zu machen.