Nachruf Tod mit 88 Jahren: Was den Zweibrücker Ex-OB Jürgen Lambert mit Trier verbunden hat

Wer in Trier Lambert sagt, der muss, ja der wird ziemlich sicher auch Rosen sagen, oder Blumen, oder zumindest Gartencenter. Denn jeder, der sich in der Römerstadt auskennt, ein paar Jahre dort verbracht hat, der denkt beim Namen Lambert zwangsläufig an das Gartenzentrum in der Franz-Georg-Straße im Norden der Stadt. Blumen, Gartenbedarf, auch Kleintiere wie Süßwasserfische oder Nager gibt’s vor Ort zu kaufen.