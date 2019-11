Umweltschutz : Provozierender Protest gegen Artensterben

Trier Zum zweiten Mal zog am vergangenen Samstag die Bewegung Extinction Rebellion durch die Trierer Innenstadt. Die Gruppe ist international wegen ihres radikalen Auftretens für den Umweltschutz bekannt. Dass die Bewegung unkonventionelle Maßnahmen hat, merkte man auch diesmal.

Es waren bizarre Szenen, die sich in der Trierer Innenstadt abspielten. Ein brauner Holzsarg wurde durch die weihnachtliche Stadt getragen, davor weiß gekleidete Menschen mit blutroter Farbe beschmiert und mit Blätterketten behangen. Anders als die lautstarken Freitagsdemonstrationen, die überwiegend von Schülern der Fridays-For-Future-Bewegung veranstaltet werden, war diese Kundgebung still und erinnerte an einen Trauermarsch. Genau diesen Eindruck wollten die Veranstalter vermitteln, hieß die Demo doch „Trauermarsch zum Artensterben“.