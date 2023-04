Parksituation Ist Schweich ein Paradies für Autofahrer? Ihre Meinung ist gefragt!

Die größten oder beliebtesten Parkplätze in Schweich sind folgende: Park+Ride am Bahnhof, am Sportplatz, am Schwimmbad, am Brunnenzentrum, am sogenannten Herresparkplatz (hinter der Metzgerei Herres) und an der Synagoge. Wir haben das Thema Parken in Schweich einmal genauer unter die Lupe genommen und der Verwaltung der Verbandsgemeinde Schweich Fragen gestellt. Das sind die Antworten von Wolfgang Deutsch, verantwortlich für Pressefragen, in Abstimmung mit dem Bürgermeister der Stadt Schweich, Lars Rieger.