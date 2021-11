Ihre Meinung : Zur Tunnel-Lösung wird es Widerstand geben

Verkehr

Zunächst will ich Verena Hubertz zu ihrem Einzug in den Bundestag ganz herzlich gratulieren. Wir brauchen junge Menschen mit neuen Ideen im Bundestag.

Den Verkehr will man über die geplanten Ortsumgehungen in Trier-Zewen und Igel an die Löwener Mühle führen. Parallel auf der anderen Moselseite den abfließenden Verkehr der B 51 an Wasserliesch vorbei zu der dann neu zu bauenden Brücke vor Oberbillig. Dann durch einen Tunnel zum Sportplatz Langsur, also unter einer Wohnsiedlung hindurch an den Ortsrand von Langsur und Wasserbillig.